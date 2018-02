Câmara lança hoje o ‘Programa em Pauta’

O Departamento de Comunicação Institucional do Legislativo lança a partir desta semana, o ‘Programa em Pauta’ que irá ao ar a partir das 15h30, na TV Alesp. Trata-se de um programa de entrevistas. A primeira da série será com o bispo D. Sérgio Aparecido Colombo, sobre a Campanha da Fraternidade 2018, juntamente com a presidente da Câmara, Beth Chedid. A cada semana um novo convidado será entrevistado.

SESSÃO- A Câmara Municipal realiza hoje a 4ª sessão ordinária do ano. Em pauta consta a votação, em segundo turno, do Projeto de Lei 50/17 e a Moção 70/17.

O projeto busca instituir a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana em Bragança. A iniciativa teve aprovação unânime na votação em primeiro turno e busca viabilizar, por meio da Prefeitura ou propriedades particulares, espaços para que os artistas possam realizar sua arte, como o grafite, por exemplo.

A Moção 70/17 pede ao Executivo que institua o fator de obsolescência como critério determinante da base de cálculo do valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) incidente sobre os prédios que constituem os imóveis do município. As sessões ordinárias podem ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp (canal 9), da operadora NET.