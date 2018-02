Intensificadas ações para controle de escorpiões

Com o objetivo de ampliar as ações de controle dos escorpiões no município, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, intensifica o trabalho direcionado nesse segmento e alerta a população quanto aos cuidados que devem ser tomados, além de recomendações importantes.

Como constatado, os bairros com maior incidência dos aracnídeos são o Centro, Vila Aparecida, Santa Luzia e Residencial dos Lagos, onde as ações de controle e orientação são redobradas. As espécies encontradas na região são o Escorpião Amarelo (tityus serrulatus) e Escorpião Marrom ou Preto (tityus bahiensis).

Em 2017, a administração municipal, por meio dos agentes de combate às endemias, realizou mais de 10 mil visitas em diversos bairros da cidade. Entre janeiro e fevereiro deste ano, com o foco nas ações de controle, a Secretaria de Saúde já procedeu com 6039 visitas em 23 bairros da cidade.

A intensificação será nas visitas casa a casa, em locais de ocorrências e nas áreas onde houve notificações da presença do animal. Os profissionais da Vigilância Epidemiológica também estão passando por treinamentos para realizarem a captura dos escorpiões.

Os cuidados que devem ser tomados são: examinar roupas (inclusive as de cama), calçados, toalhas de banho e de rosto, pano de chão e tapetes antes de usar; usar luvas de raspa de couro ou similar e calçados fechados durante o manuseio de materiais de construção, transporte de lenha, madeira e pedras em geral; manter os berços e camas afastados, no mínimo 10 cm, das paredes e evitar que mosquiteiros e roupas de cama esbarrem no chão; tomar cuidado especial ao encostar-se em locais escuros e úmidos e com presença de baratas.

Entre as precauções a serem tomadas estão: manter quintais e jardins limpos; acondicionar o lixo doméstico de forma correta; não jogar lixo em terrenos baldios; evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões; manter fossas, soleiras de portas, ralos, pontos de energia devidamente vedados; rebocar paredes e muros para evitar frestas.

Em caso de acidentes a pessoa deve limpar o local da picada com água e sabão e procurar, imediatamente, orientação médica. O telefone da Divisão de Vigilância Epidemiológica é 4035-4191/ 4035-1595/4034-4144.