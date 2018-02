DIG desvenda assassinato do Parque Brasil

Os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prenderam, na tarde de ontem, os acusados de assassinar José Carlos Pereira Correia, 37, na madrugada de sábado, 24 de fevereiro, no Parque Brasil. De acordo com informações policiais, Kristian Formigari Fagundes, 26, e Ana Paula Nardy Antonini, 35, se preparavam para fugir da cidade quando foram detidos.

Na delegacia, ambos confessaram a autoria do crime, sob alegação de que José Carlos, morto, os ameaçava toda semana a ponto de atormentar a vida de ambos. Tudo porque Ana Paula era ex-esposa e mãe do filho de José Carlos. Este, segundo conhecidos, dizia não se conformar com a separação. Depois de confessar o crime, Kristian e Ana Paula indicaram aos policiais da DIG onde estavam as roupas ensanguentadas e a faca, arma do crime. Num matagal próximo ao Jardim São Miguel.

Os investigadores chegaram aos acusados, conforme registros, em meio às diligências que começaram logo nas primeiras horas de ontem. Durante a vistoria ao local dos fatos, entre outros detalhes, os investigadores observaram haver câmeras nos arredores, solicitaram as

imagens e cruzaram informações que levaram às imagens do casal que transitou pela região no horário do crime, onde as características de Ana Paula conferiram. Daí foi uma questão de horas até localizar o casal que estava arrumando as malas para sair da cidade, segundo eles, em destino ao litoral.

A Justiça decretou, no final da tarde de ontem, a prisão temporária dos dois por 30 dias.

O CRIME – Policiais militares foram acionados na madrugada de sábado, 24, para atender ocorrência de homicídio na Rua Pe. João Pastrana, no Parque Brasil. No local apuraram junto ao pai da vítima que um indivíduo desconhecido entrou na casa e passou a agredir seu filho dando-lhe golpes de faca e pauladas, atingindo cabeça e pescoço. Em seguida, o agressor colocou fogo em uma coberta, jogou no corpo de José Carlos e fugiu. A coberta ainda estava em chamas quando da chegada dos policiais, que apagaram o fogo e acionaram o SAMU. Mas José Carlos já estava morto.

O pai disse não ter identificado as características do agressor, porque o local estava sem energia elétrica. O corpo foi removido ao IML para exames necroscópicos e a ocorrência foi registrada no Plantão Central da Polícia Civil.