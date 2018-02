Contas de 2015 serão analisadas amanhã

Tramita na Câmara Municipal o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) referente as contas de 2015 da Prefeitura, gestão do ex-prefeito Fernão Dias da Silva Leme (PT) e vice Huguette Theodoro. Diversas falhas foram apontadas pela Unidade Regional do TCE/SP de Campinas (UR- 3) e respondidas pelo ex-prefeito.

O TCE/SP enviou as contas de 2015 para apreciação dos vereadores, na Comissão Permanente de Finanças, que se reúne amanhã, a partir das 8h00, com recomendações e severa advertência à municipalidade, a fim de promover imprescindíveis correções no componente nº I – Planejamento, do Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM), que mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do prefeito, assim como abre uma visão da gestão em sete dimensões da execução do Orçamento: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidade Protegida e Governança em Tecnologia de Informação.

Entre os demais apontamentos feitos, o TCE/SP considerou o déficit orçamentário de 6,89% decorrente da superestimativa de receita e despesas com pessoal que foram ultrapassadas nos limites legais. O Tribunal também fez cobrança sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que não saiu do papel, em 2015, e está sendo elaborado pela atual gestão.