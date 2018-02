Sabesp modera discurso sobre contrato ás vésperas de reunião do Consam

Às vésperas da reunião do Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira (Consam) para deliberar sobre a denominação da entidade, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) apresenta resposta moderada quanto á assinatura do contrato com Bragança Paulista. O Consam se reúne nesta quinta-feira, 1º de março.

O departamento jurídico da Sabesp, em outras ocasiões, advertiu que no caso da contratação de outra companhia para gerir o saneamento básico, o Município terá que ressarcir valores relativos ao seu patrimônio, avaliado em mais de R$ 250 milhões.

Em resposta à GB, José Júlio Pereira Fernandes, Superintendente da Unidade de Negócio Norte da Sabesp, disse que “a última proposta para renovação do contrato foi apresentada no dia 25/08/2017, durante reunião com o Consam. E, a pedido do consórcio, a Sabesp encaminhou mais detalhes em Dezembro de 2017. A proposta referente ao município de Bragança Paulista prevê a expansão do fornecimento de água e do serviço de coleta e tratamento esgoto em toda área municipal passível de atendimento por redes públicas, atrelado à manutenção da universalização destes serviços. Atualmente, a Sabesp aguarda manifestação formal do município acerca da continuidade da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia”, respondeu.

A proposta do Consam, que reúne aproximadamente 10 cidades da região, é conquistar mais benefícios diante da Sabesp. Em declarações recentes o diretor presidente do consórcio, prefeito Jesus Chedid, disse que a Sabesp tem sido mais cordata e aceito com menos resistências as propostas dos Municípios. Inclusive no que se refere ao repasse de uma percentagem dos lucros obtidos com os serviços de saneamento e abastecimento de água.