CEI da Saúde trava na falta de indicação dos membros

A Comissão que investigará as contas e contratos da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária (ABBC), organização social que administrou a saúde pública do Município no período de 2013 a 2017, está parada à espera da indicação dos vereadores membros. O requerimento para instalar a Comissão Especial de Investigação (CEI) foi apresentado e autorizado no dia 6 de fevereiro, na Câmara Municipal.

O contrato com ABBC, de acordo com o requerimento que pediu a investigação, consumiu R$ 126.726.114,15 dos cofres municipais, em quatro anos de vigência. Segundo o diretor do Departamento Jurídico do Poder Legislativo, advogado Romeu Pinori Taffuri Junior, o ofício às lideranças das 10 bancadas de vereadores, foi expedido na semana passada, e aguarda-se desde então que sejam indicados os membros. “O artigo 96 do Regimento Interno da Câmara, indica que os membros da CEI serão indicados pelos líderes de bancadas, assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos que participam da Câmara”, explicou em entrevista concedida na manhã de ontem.

“De modo que não há prazo estabelecido para as indicações. Contudo, diante da quantidade de assinaturas de vereadores, total de 17, no pedido de autorização para instalar a CEI, sendo que precisaria de apenas sete, seria contraditório perder tempo na investigação. O que se espera é que sejam indicados os membros para em seguida instalar a CEI. Daí passa-se a contar o prazo de 90 dias para a conclusão da investigação”, esclareceu Romeu.

Entre as considerações apresentadas para a instalação da CEI estão a rejeição das contas de 2014 do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, com base nos gastos da Saúde e nenhuma investigação indicou o porquê; que em 2017, a Prefeitura foi obrigada a assumir os pagamentos dos salários dos servidores, médicos e dentistas; relatório de Sindicância no âmbito da Prefeitura onde a então secretária municipal de Saúde, Estela Márcia Flores Gianesella, reconheceu não ter realizado ações de responsabilidades de gestora do sistema; fato que causou dificuldades de fiscalização a seus sucessores Eurico Aguiar Silva e Grazielle Cristina Bertolini.

Os atrasos que acabam por se tornarem constantes dentro das Comissões Especiais de Investigação (CEIs) prejudicam os resultados. Um exemplo, foi a “CEI das Pedaladas Fiscais” de 2016, que não prosperou. Vários agentes internos e externos contribuíram para o enterro da investigação. Entre estes, pedidos de prorrogação de prazo, pedido de contratação de assessoria especializada para uma Casa que tem profissionais importantes em diversos temas da administração pública, representação no Tribunal de Contas do São Paulo (TCE/SP) e outros.