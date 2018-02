Ministério Público não participa de audiência sobre mobilidade urbana

Embora com mais de 60 interessados presentes à audiência pública sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município, a participação foi menor do que deveria. Inclusive por parte de representantes do Ministério Público que seguem e cobram decisões que representem o real interesse da população.

O Plano é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e deve ser implantado, por força de lei federal, até abril de 2019. Encerrado o prazo, os municípios ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência estabelecida na lei nº 12.587/2012. O Plano de Mobilidade Urbana, realizado no âmbito municipal e integrado ao Plano Diretor, devendo ser um dos instrumentos de desenvolvimento urbano que objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e cargas. Leia matéria na integra clique aqui.