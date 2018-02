Espaço Edith Cultura lança programação cultural para o mês de março

O Espaço Edith Cultura, ou “Edith Garagem”, destinado ao fomento da cultura em Bragança Paulista, inaugurou nova sede na área central e lança programação cultural com sessões de cineclube, oficina e entretenimento para o mês de março.

CINCECLUBE – Acontece às quintas-feiras, às 19h30, com debate após as sessões. No dia 1º de março, às 19h30, haverá exibição do filme ‘Terra em Transe’, do cineasta Glauber Rocha. No dia 15, terá exibição do filme ‘Clash’, dirigido por Mohamad Diab. O longa foi sucesso em Cannes e chegou no Brasil em 2017. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos.

OFICINA – A oficina para crianças ‘Animação em Stop Motion’, com Luana Geiger, acontecerá nos dias 6, 13 e 20, sempre às terças-feiras, das 14h às 16h30. No dia 27 haverá exibição dos filmes produzidos pelas crianças durante a oficina, às 19h30. Inscrições podem ser feitas por meio do e-mail: edith.cultura@yahoo.com.br.

TEATRO – No dia 8, quinta-feira, haverá leitura dramatúrgica de “Mãe Coragem”, de Bertold Brecht. Outro quinta-feira dedicada a leitura dramatúrgica acontecerá dia 22, com “A Alma Boa de Setsuan”, de Bertold Brecht. Ambos os eventos acontecerão das 19h às 22h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 14 anos.

No dia 23 de março, sexta-feira, às 18h, haverá a festa de lançamento do Festival Rural de Verão (FERVE). A noite será comandada pelo DJ DaviDA e convidados. O FERVE entra em sua segunda edição e promove oficinas culturais e esportivas no bairro da Serrinha.

O Edith Cultura é a única Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Bragança Paulista que trabalha no segmento, ativa há 11 anos. O objetivo é ampliar a oferta de espaços de difusão e formação cultural na cidade, em local de fácil acesso, aberto para parcerias e projetos colaborativos.

O Edith Garagem fica na rua Coronel João Leme, nº 229, Centro. Mais informações podem ser obtidas por meio da página do Facebook www.facebook.com/edith.cultura.