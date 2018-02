Sabesp afasta preocupação com crise hídrica

Uma repetição da crise hídrica nos moldes do que ocorreu no passado recente, 2013/2015, é rejeitada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Dois argumentos fundamentam a tese do setor de José Júlio Pereira Fernandes, Superintendente da Unidade de Negócio Norte da Sabesp, o comportamento dos consumidores e as adequações feitas no sistema Cantareira.

“A Sabesp esclarece que não existe neste momento motivo para preocupação em relação ao Sistema Cantareira. Hoje o sistema de abastecimento é mais robusto do que o existente há poucos anos atrás, com mais interligações entre os sistemas que abastecem a Grande SP e maior capacidade de tratamento de água”, assegura.

“Há também que se festejar a mudança do padrão de consumo da população da Região Metropolitana de São Paulo, atualmente em média 15% menor do que antes da crise hídrica. Além disso, desde os anos 1990, a Sabesp investe continuamente em campanhas de conscientização para o uso racional da água. O exemplo mais recente é o vídeo disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=EN6ZFWzGlNM, que foi amplamente divulgado nas redes sociais e até o momento já soma quase 6 milhões de visualizações”, acrescenta José Júlio.

O Sistema Cantareira operava ontem com 51,9% de sua capacidade. O índice é divulgado todo dia no site da Companhia. No mesmo período do ano passado o Sistema Cantareira registrava 89,7%.

O Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo, mas atualmente abastece 7,4 milhões após a crise hídrica que atingiu o estado em 2014 e 2015. Os sistemas Guarapiranga e o Alto Tietê absorveram parte dos clientes para aliviar a sobrecarga do Cantareira durante o período de estiagem, assim como o sistema da Represa Jaguari, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba.

Até o momento foram registrados 28,8 mm de chuva em fevereiro. Nas últimas 24 horas, houve registro de 3,5 mm de chuva sobre o sistema. Ao todo, seis sistemas fornecem água para as cidades paulistas: Cantareira: 53,4% da capacidade; Alto Tietê: 59,7% da capacidade; Guarapiranga: 74,3% da capacidade; Alto Cotia: 88,2% da capacidade; Rio Grande: 84,2% da capacidade e Rio Claro: 101,7% da capacidade.