Câmara de Comércio do Mercosul será instalada no centro

Segundo informou a Prefeitura, Bragança contará com uma sede da Câmara de Comércio do Mercosul e União Latino América (CCM-ULA). A entidade propõe contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade através do fomento do empreendedorismo e do comércio.

A visita do vice-presidente da Câmara de Comércio do Mercosul, Maamaun Inad, à Prefeitura de Bragança, ratifica a instalação da sede no município e alinha início das atividades com a administração municipal. O prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré receberam Maamaun na tarde de segunda-feira, 19. O deputado estadual Edmir Chedid também participou da reunião.

A inauguração acontecerá na segunda-feira, 26, na Rua Cel. João Leme, 24, Centro. Conforme Maamaun, a entidade tem a finalidade de fomentar negócios para o empresariado em geral, trabalhando com vários profissionais de diversas áreas no suporte ao empresário, por exemplo, no comércio exterior, governança cooperativa, auditoria contábil e tributária, entre outros.

A Câmara de Comércio do Mercosul e União Latino América (CCM-ULA) é uma Instituição sem fins econômicos, que tem como objetivo principal o desenvolvimento social e econômico por meio de programas e projetos de promoção da responsabilidade social empresarial, promovendo o empreendedorismo no Brasil e na América Latina.

A CCM-ULA atua como um indutor de negócios para estimular o empreendedorismo consciente e a responsabilidade social nas empresas, governos e organizações.