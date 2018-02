Sebrae oferece palestra gratuita sobre mercado na internet

Na quarta-feira, 28, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae-SP, promoverá a palestra “Como a internet pode ajudar os pequenos negócios”. O encontro acontecerá das 19h às 21h, na Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA).

O objetivo da palestra é criar condições para que o participante possa contextualizar o cenário da internet e suas possibilidades para as microempresas; reflexão sobre mitos e verdades sobre a internet para o cenário empresarial; proporcionar reflexões a respeito da necessidade de capacitação do empresário como fator chave para as adequações na atividade empresarial e nos resultados; sensibilizar em relação à importância da presença digital de sua empresa na internet.

A palestra é voltada ao Microempreendedor Individual (MEI), a Microempresas (ME) e a Empresas de Pequeno Porte (EPP). Os interessados podem se inscrever no Sebrae Aqui Atibaia (Ganha Tempo) ou pelo telefone (11) 4414-1926. São 70 vagas e os dados e documentos necessários para a inscrição são: nome completo, endereço, CNPJ, CPF, telefone, e-mail e data de nascimento.

A Associação Comercial e Industrial de Atibaia fina na Rua José Pires, 329, Centro – Atibaia. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (11) 4414-2300.

Fórum Mulheres Empreendedoras- No dia 7 de março, das 9h às 11h30, haverá o Fórum Mulheres Empreendedoras 2018, no Centro de Convenções Victor Brecheret. O encontro é aberto ao público e não exige a inscrição antecipada.

O evento tem como objetivo motivar os participantes com histórias de sucesso de grandes empresárias da cidade. Mesas redondas, com assuntos relativos à mulher empreendedora e a participação da coaching Rosângela Gomes, como moderadora, fazem parte da programação do evento.

A programação inicia das 9h às 9h30, com café de boas-vindas. Das 9h30 às 10h, será a abertura e entrega do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017, seguido pela mesa redonda com empresárias convidadas das 10h às 10h30. A manhã encerra com a palestra magna das 10h30 às 11h30 e às 11h30 haverá o encerramento.

O Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret fica na Alameda Lucas Nogueira Garcez, 511, Vila Thais, Atibaia. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4414-2300.