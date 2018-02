Falta de energia pode afetar abastecimento de água

Uma interrupção no fornecimento de energia elétrica fará com que quatro bairros fiquem sem o abastecimento de água, na segunda-feira, 26. Segundo comunicado da Sabesp, a Energisa fará uma manutenção na rede elétrica que afetará o abastecimento de água nos bairros Jardim América, Jardim América III, Monte Tabor e Penha.

Sem energia, a Sabesp não pode bombear a água para a região.

O fornecimento de água deve ser interrompido das 15h às 17h30. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão do serviço. É importante que os moradores evitem desperdiçar o volume que está armazenado em suas caixas-d’água, item obrigatório nas moradias, de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Quem possui caixa-d’água adequada garante o abastecimento dos imóveis por 24 horas e não sente a interrupção no fornecimento.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.

Confira algumas dicas de economia: tome banhos mais curtos; deixe a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba; deixe para lavar o carro em outra data – e evite usar a mangueira, para isso, prefira um balde com água; lave a calçada ou o quintal em outro dia – e lembre-se de usar uma vassoura e um balde com água, não a mangueira; dê preferência para lavar a roupa e a louça em outro dia ou use a lava-roupa e a lava-louça apenas quando elas estiverem na capacidade máxima; antes de lavar a louça, retire e excesso de comida com a esponja; deixe a torneira fechada ao ensaboar.