Amanhã tem Braga x Grêmio Novorizontino

O Bragantino volta em campo pelo Campeonato Paulista amanhã, às 11h, contra o Grêmio Novorizontino, pela 9ª rodada O duelo traz consigo a carga histórica do Massa Bruta com o Novorizontino: em 1990 as equipes disputaram a inesperada final do Campeonato Paulista, apelidada de “final caipira”, que sagrou o Bragantino campeão daquela edição.

O técnico Marcelo Veiga comentou como o elenco deverá se portar na partida de amanhã. “Vamos encarar com responsabilidade, a gente sabe da importância que é, respeitar a história de um jogo decisivo como foi aquele e saber levar essa história adiante porque estamos em um momento importante, o Bragantino está em um momento bom e a gente pode vencer dentro de casa”, afirmou o técnico.

Veiga reclamou do horário escolhido para a disputa, segundo ele, o horário é ruim por prejudicar a parte fisiológica dos jogadores. “Vamos nos preparar bem e descansar, não há muito o que fazer, só corrigir algumas coisas. Há possibilidade de retorno do Fabiano, o meia Danilo Bueno é uma opção também, já que acabamos perdendo jogadores por contusão”. Veiga não poderá contar com Evandro, Ewerton e Rafael Silva para a próxima partida.

O treinador deverá usar a mesma equipe que enfrentou o Altos do Piauí pela Copa do Brasil, promovendo a apenas a entrada de Danilo Bueno no meio campo. A provável escalão deve ser: Alex Alves, Gerley (Fabiano), Lázaro, Guilherme Mattis e Diego Macedo; Adenilson Willian Schuster e Vitinho (Danilo Bueno); Léo Jaime, Matheus Peixoto e Anderson Ligeiro.

Marcelo elogiou a equipe do Novorizontino como muito bem montada e dirigida, mas adiantou que “o Bragantino não deve nada para eles”. Ele apontou que o Braga está amadurecendo e está entendendo suas qualidades e defeitos, sabendo onde está errando para corrigir. “Uma vitória nos levará a uma condição muito boa de brigar entre os dois primeiros (do Grupo A)”, avaliou.