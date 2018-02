Febre amarela: Vacinação é prorrogada até 2 de março

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo decidiu prorrogar até o dia 2 de março a campanha de vacinação contra febre amarela, com a finalidade de ampliar a cobertura vacinal. Cerca de 5,8 milhões de pessoas ainda deverão comparecer aos postos nas próximas duas semanas. Em Bragança, 129 mil pessoas já estão vacinadas. Segundo informou ontem a secretária municipal de Saúde, Marina de Oliveira, a vacinação não alcançará 100% da população bragantina, pois há pessoas que não podem tomar a dose.

A vacina é contraindicada às pessoas alérgicas a ovo, gestantes, pessoas com câncer, Aids, HIV (neste caso necessário avaliação médica), pessoas com Artrite, Lúpus e Psoríase, pessoas que fazem uso de medicação biológica, menores de nove meses de idade, uso de corticoide em dose elevada. Para estes casos, a recomendação é usar repelentes e evitar áreas de matas em regiões com casos da doença.

Para as pessoas que não possuem o comprovante da vacinação e não se lembram de terem tomado a vacina, a orientação é que, na dúvida, se imunizem contra a doença.

MORTES– Duas mortes que eram suspeitas foram confirmadas pela secretaria de Saúde como febre amarela e nesta semana a terceira morte foi divulgada. Desta vez vitimando o jovem Eric Felipe Perinazzo, 26, que deu entrada com queixas da doença no dia 14 de fevereiro no Hospital Albert Sabin de Atibaia, e faleceu domingo, 18, no Hospital da Unicamp. Apesar da suspeita da morte, os exames serão confirmados nos próximos dias. Até o momento foram 85 macacos mortos na cidade, sendo 65 positivos para febre amarela.

Todas as 29 unidades da atenção básica de saúde permanecem aplicando as doses, que no município é integral, não fracionada. As unidades de saúde funcionam das 7h30 às 17h, com exceção do Centro de Saúde Dr. Lourenço Quilici, das 7h às 17h, do ESF da Planejada II, das 7h30 às 21h, e das unidades da Zona Rural, das 7h às 16h.