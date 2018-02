Tite confirma 15 nomes para a seleção brasileira na Copa do Mundo

No início da semana o portal de notícias do UOL publicou 15 nomes garantidos por Tite, técnico da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2018.

A lista de nomes está fechada com aqueles que tem uma situação consistente em seus clubes e que estão jogando bem dentro da seleção. Os 11 que iniciam são: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus, além de Thiago Silva, Fernandinho, William e Firmino.

Ainda há dúvidas para a convocação do lateral Edilson, do Cruzeiro e o meia Jadson. Tite também está em busca de um reserva para Daniel Alves e um meia que atue de fora para dentro.

Nos dias 23 e 27 de março haverá mais dois amistosos antes da Copa, em Moscou, contra a Rússia e em Berlim, contra a Alemanha.

A convocação para esta partida será no próximo dia 2 de março, às 11h, na sede da CBF, a lista definitiva do Mundial será anunciada em maio.

O Brasil estreia na Copa do Mundo FIFA no dia 17 de junho, às 15h (horário de Brasília), contra a seleção da Suíça.