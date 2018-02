Reunião do 34ª Torneio dos Trabalhadores conta com 10 empresas participantes

Na última segunda-feira, 19, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), a primeira reunião para definir os detalhes do 34ª Torneio dos Trabalhadores “Arnaldo Mairiporã”, na modalidade Futsal.

Comandada pelo chefe da divisão de Lazer, Rivelino de Oliveira, a reunião contou com 10 empresas que inscreveram suas equipes na competição. Serão utilizados três ginásios municipais: Rubens Batazza, Dr. Lourenço Quilici (Lourenção) e Agostinho Ercolini, além do uso das piscinas municipais e o salão Ary Ramos.

Os jogos acontecerão em rodada dupla, não sendo permitida a participação de convidados. A arbitragem será realizada pelos representantes de duas das empresas participantes, Sidnei Mendonça e Jonas Moreira.

As empresas que participaram da reunião são: Leitesol, OSG Sulamericana de Ferramentas Ltda., Santher, Uniweld Indústria de Eletrodos, Construtora Passarelli, Plásticos Luconi Ltda., Centro de Alimentos, Imbramil Indústria e Comércio, Santa Casa de Saúde e Clube de Campo de Bragança.