Fut-Encontro acontece hoje e promove debate sobre futebol

Hoje, a partir das 19h, o Bragança Garden Shopping receberá a primeira edição do Fut-Encontro, na Praça de Eventos do mall. O objetivo é colocar em discussão debates variados sobre temas relacionados ao futebol. O debate é gratuito e aberto ao público.

O tema será “O Fatídico 7X1”, em torno do panorama do futebol após a inesquecível derrota para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Serão discutidos expectativas para a Copa da Rússia.

Os convidados para a discussão são Zé Maria, o “Super Zé”, ídolo do Corinthians e tricampeão mundial com a histórica seleção da Copa de 70; o ator e roteirista Adriano Silva, o “Joselito” de Hermes e Renato; e o cônsul do Sport Clube do Recife, Jaelson Bezerra.

O Fut-Encontro acontece desde 2012 oferecendo novas experiências ao público e promover a discussão, sempre com a presença de atletas, ex-atletas, jornalistas, músicos e demais personalidades ligadas ao esporte.

O Bragança Garden Shopping fica na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 53, s/n, bairro Campo Novo.