SEMJEL oferece aulas de atletismo para pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência podem se beneficiar das aulas de atletismo oferecidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL), toda segunda, quarta e sexta-feira, das 14h às 15h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques.

Na última segunda-feira, 19, foi realizado um treinamento específico para deficientes visuais. As aulas são ministradas com didática diferenciada, começando com um trabalho de alongamento e aquecimento, em seguida os atletas são direcionados para provas e treinos nas modalidades que sentem mais afinidade, como: corrida, arremesso de dardos, disco e peso.

As aulas são ministradas pelos professores Maurício Dubard e Márcia Dubard, que garantem que “o atletismo é um esporte democrático, pois qualquer pessoa pode participar, independente da altura, peso ou condição física”. Podem participar do atletismo no estádio municipal, crianças a partir de 6 anos – miniatletismo, intermediário – grupo de formação para atletas, alto rendimento, idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

O Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, fica localizado na Avenida José Adriano Marrey Júnior, s/n, Vila Municipal. Os interessados em participar do atletismo podem comparecer ao estádio e conversar com os professores para realizar a inscrição ou na SEMJEL.