Sessão teve assuntos diversos e pedidos ao Executivo

Antes das discussões acaloradas entre os vereadores durante pronunciamentos feitos na sessão de terça-feira, 20, da Câmara Municipal, duas participações marcaram o horário destinado à Tribuna Livre. O primeiro a se manifestar foi o bispo Dom Sérgio Aparecido Colombo, para falar sobre a Campanha da Fraternidade 2018, iniciada dia 14 de fevereiro em todo o país. O bispo reforçou sobre o tema deste ano, que combate a violência. Lamentou que nos dias de hoje falta diálogo nas famílias e que o ambiente escolar tenha se tornado deprimente, com tráfico de drogas em portas de escolas e brigas.

A segunda participação foi de Ademir Aparecido de Campos Junior, médico do SAMU 192, que destacou a colocação na competição realizada na cidade de Concórdia. O torneio contou com a participação de 20 equipes de todo o país e Bragança ficou entre as três mais bem preparadas. Para chegar ao Campeonato Brasileiro, o SAMU 192 Regional de Bragança teve que se classificar no Campeonato Paulista, quando também se destacou.

DISCUSSÃO- Os pronunciamentos dos vereadores foram baseados em pedidos de melhorias na iluminação pública, providências em estradas da zona rural, melhoria do acesso ao Ceasinha no Jardim Fraternidade, excesso de caminhões circulando no bairro Jardim Santa Luzia, situação precária da pista de skate do Lavapés e necessidade de atenção da administração com o posto de saúde da Vila Motta, que segundo denúncias encontra-se com forro caindo, falta de instalações e equipamentos para a área odontológica da unidade. Outra questão debatida foi a invasão de terra em diversas regiões do município, que deve ser contida o quanto antes.

Os ânimos se exaltaram em relação a licitação da Expoagro e Festa do Peão, realizada na segunda-feira, 19, quando alguns edis trocaram ‘farpas’. (Leia matéria sobre esclarecimento da Prefeitura).

PROJETOS E MOÇÕES- O projeto de resolução 11/2017 que muda o Regimento Interno da Casa e altera os critérios para a não realização de sessões ordinárias como homenagem póstuma apenas nos casos de falecimento de vereador, prefeito ou vice-prefeito do Município, no exercício do mandato, foi retirado para que seja alterado. O objetivo é que todo o Regimento Interno seja reavaliado.

Foram aprovados por unanimidade: projeto que institui a Política Municipal de Incentivo e Desenvolvimento da Arte Urbana, projeto que denomina como rua Orlando Cypriano de Souza a via pública localizada no Bairro Biriçá do Campinho, moção que requer a inclusão de cláusula no próximo contrato de concessão do serviço de transporte coletivo prevendo a devolução do valor pago pelos passageiros em caso da não prestação do serviço, moção que propõe estudos visando a criação de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de sobras de material para construção e móveis e moção que solicita realização de censo para levantamento de dados socioeconômicos da população com deficiência da cidade.