Expoagro e Festa do Peão: Prefeitura se manifesta sobre rumores de fraude em licitação

Após realização do certame licitatório para realização da 53ª Exposição Agropecuária e Festa do Peão Boiadeiro de Bragança, na segunda-feira, 19, e de rumores nas redes sociais sobre suposta fraude no certame, a Prefeitura emitiu nota de esclarecimento.

A nota informa que seis empresas se interessaram e que os trabalhos duraram oito horas, inclusive com acompanhamento de membros da imprensa.

A vencedora foi a empresa GUI MORON EVENTOS EIRELI, que apresentou o melhor preço de R$ 280.000,00. Além do valor ofertado, a Prefeitura informa que será de responsabilidade da empresa o pagamento de R$ 60.000,00 para entidades beneficentes do Município, totalizando um valor de R$ 340.000,00.

“Diante da lisura do processo licitatório as empresas participantes renunciaram qualquer tipo de recurso, estando o certame apto a conclusão. O valor auferido inicialmente com a festa, embora não seja maior do que conquistado em 2017, é significativamente maior do que a Município arrecadou em 2015 que foi de R$ 75.000,00 e em 2016 somente R$ 80.000,00. Outro ponto a se destacar é a presença de várias empresas participando do certame, comprovando a grande competitividade da licitação, que em 2017 e 2018 vem gerando aumento significativo de renda para o Município, fato que não ocorria antigamente, onde por diversos anos, somente apenas a Empresa Sâmor Produções e Estrela Som participavam”, completou a nota do Executivo, que foi assinada pelo secretário de Serviços e presidente da Comissão Fiscalizadora da festa, Aniz Abib Junior, e secretário de Administração, Darwin da Cruz Gonçalvez.