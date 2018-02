Consórcio de prefeitos marca assembleia para março

O Consórcio Intermunicipal das Águas da Mantiqueira (Consam) vai se reunir em março para deliberar sobre alteração de nome. De acordo com explicações recentes do Gabinete do Prefeito, no Palácio Santo Agostinho, existe outro consórcio com nome semelhante o que inviabiliza o registro da entidade e obtenção do CNPJ. O Consam foi criado e junho de 2017 para definir o futuro do saneamento básico na região.

A assembleia, segundo edital de convocação, ocorrerá no dia 1º de março, no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. “A assembleia será constituída pelos chefes dos Poderes Executivos dos entes subscritores, podendo este ser representado pelo vice-prefeito, mediante apresentação de documento autorizador”, orienta o edital de convocação.

O impasse na renovação do contrato de prestação de serviços de saneamento básico em Bragança Paulista e região com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi o que levou o prefeito Jesus Chedid a sugerir o Consam. Em entrevista recente Jesus Chedid afirmou que a formalização do consórcio incidiu na melhora das negociações com a Sabesp, pois está aberta a possibilidade de ser aberta uma concorrência pública para encontrar uma empresa que se interesse, em melhores condições para os municípios consorciados, gerir o saneamento e abastecimento de água na região.

A diretoria do Consam é formada pelos prefeitos Jesus Chedid, presidente; vice-presidente José Silvino, prefeito de Piracaia; vice-Financeiro Murilo Pinheiro, prefeito de Nazaré Paulista; vice-Patrimônio Sérgio Ferreira, prefeito de Bom Jesus dos Perdões; Secretário Geral, Mauro Garcia, prefeito de Joanópolis; diretor Conselho Fiscal André Bozola, prefeito de Socorro; vice-Fiscal Edson Rodrigues, prefeito de Monte Alegre; e o secretário Fiscal, Luciano Lima, secretário municipal de Finanças, Bragança Paulista.

O Consam foi criado através da Lei nº 4575 de julho de 2017, com o objetivo do de buscar soluções, em conjunto, para os problemas relacionados com o saneamento básico e infraestrutura de abastecimento de água, além do manejo de resíduos sólidos enfrentados pelos municípios.