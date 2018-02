As obras de reforma do pavimento da Avenida Antônio Pires Pimentel começaram nessa semana e com estas os congestionamentos, normais para horários de pico, tendem a aumentar. Por isso, a Prefeitura, assim como os responsáveis pela empreitada orientam os motoristas para que busquem rotas alternativas. Embora um pouco mais longo, o trajeto para quem busca ir e vir do Lavapés ao Taboão tem alternativas como a José Gomes da Rocha Leal, ou vias secundárias paralelas à Pires Pimentel. Sair mais cedo para cumprir o trajeto é outra sugestão dada pelos administradores da obra.