Contra enchente: Projeto de R$ 30 mi cumpre etapas

A investida dos secretários municipais de Obras, Desenvolvimento Econômico e Divisão de Obras, em Brasília, na última terça-feira, 20, fez com que o projeto de combate ás enchentes no Município, orçado em R$ 30 milhões, avançasse etapas. A comitiva participou de audiência no Ministério das Cidades e voltou otimista com as respostas.

A coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem tratou desta questão. O secretário municipal de Obras Antônio Paulo Armando e o chefe da Divisão de Obras, Luiz R. Liza Sanches, foram os porta-vozes da Prefeitura para explicar como foi a viagem. De acordo com eles, foi bastante apropriada a visita, pois foram recebidos por Sérgio Wippel, diretor do Departamento de Financiamento de Projetos de Saneamento, e lá foram informados que o projeto de Bragança Paulista está com tramitação adiantada. “O mais interessante é que os municípios com pleitos semelhantes serão submetidos a uma entrevista a ser agendada. Ocorre que a nossa presença e as respostas aos questionamentos adiantaram esta etapa. Quer dizer, no início de março quando os representantes dos municípios forem chamados teremos vantagem”, comemorou Paulo Armando.

A audiência foi solicitada pelo deputado Edmir Chedid, por isso, na avaliação de Paulo Armando e Luiz R. Liza, foi marcada com antecedência. O projeto é um desmembramento de outro de valor aproximado de R$ 100 milhões. “Um projeto mais amplo é excelente, contudo, este que tem extensão e 13 quilômetros, que vai tratar da limpeza do leito do ribeirão Lavapés, criar piscinões naturais e artificiais é ideal e atenderá diretamente a mais de 26 mil pessoas atingidas com as enchentes. Nossa expectativa, conforme sinalizou Sérgio Wippel, é de que o dinheiro seja liberado ainda este ano para obras em janeiro de 2019”, adiantaram.

Ainda de acordo com as respostas dadas na coletiva de imprensa, o dinheiro que virá para este projeto não trará ônus aos cofres municipais, pois trata-se de um empréstimo a fundo perdido. “O projeto é grande e tem uma série de ramificações que convergem a nosso favor. Não temos uma cidade com calamitosos problemas no tratamento de esgoto, abastecimento de água, e/ou descarte irregular de lixo. Tudo isso é considerado no momento da avaliação da nossa estrutura de trabalho. Assim sendo, estamos no caminho certo”, concluiu Liza Sanches.

O vice-prefeito Amauri Sodré observou que enquanto este projeto não é desenvolvido, a Secretaria Municipal de Serviços tem trabalha projetos viáveis com recursos municipais que diminuem os impactos das chuvas nas áreas de maior risco.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Cristian Conte ficou em Brasília para cuidar de outros convênios que o prefeito Jesus Chedid tem interesse de agilizar.