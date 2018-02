Executivo adquire novos veículos

A administração municipal adquiriu seis veículos 0km para melhorar o funcionamento dos trabalhos das Auditorias Fiscais, Imobiliárias e Mobiliárias, Divisão de Receita, Divisão de Regularização e Parcelamento do Solo e Divisão de Projetos e Posturas. Os veículos foram financiados 90% pelo BNDES e 10% de recursos próprios. A iniciativa faz parte do Programa de Modernização da Administração.

O Grupo Especial de Trabalho para Modernização da Administração Tributária Municipal – GEMAT, com a finalidade de coordenar todas as ações relacionadas ao desenvolvimento de medidas voltadas ao aperfeiçoamento das capacidades normativa, organizacional, operacional e tecnológica da Administração Tributária Municipal, foi nomeado pelo prefeito Jesus Chedid e é composto pelos seguintes servidores: Presidente Luciano Aparecido de Lima e membros Darwin da Cruz Gonçalves, Marcelo Alexandre Soares da Silva, Tiago José Lopes, Bruno Branco Bicudo, Guilherme Marques Francisco Simões, Willian César Pinheiro, Henrique Silveira Teixeira, Mônica Lattanzi Fagundes de Jesus e Walkiria Soares André.