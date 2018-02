Discussão da LDO 2019 começa amanhã

A secretaria municipal de Finanças divulgou as datas e horários das audiências públicas de metas fiscais e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019, que serão realizadas no Auditório Vereador José Nantala Bádue, na Câmara Municipal.

As discussões começam amanhã, às 10h30, sobre as Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2017. No dia 23 de maio, às 10h30, a audiência pública discutirá as Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2018 e, por fim, dia 26 de setembro, mesmo horário, haverá a apresentação do 2º quadrimestre de 2018.

Em abril, acontecem duas audiências públicas sobre o Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2019. No dia 11, às 10h, e no dia 18, às 18h30.