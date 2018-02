DER se prepara para retomar obras da Bragança/Tuiuti

Em resposta à GB, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que “o processo de rescisão contratual com a empresa Equipav Engenharia foi concluído, após meses de tratativas junto à empresa e que a partir de agora, dará início aos trâmites de contratação das obras, que ocorrerá por meio de licitação pública”, antecipa.

O leito da estrada em questão, é em grande parte de boa qualidade o que oferece, segundo usuários, uma segurança irreal, pois em vários pontos existem degraus com alturas que provocam solavancos nos veículos. Noutros locais, os acostamentos estão completamente erodidos pelas enxurradas o que impede a desaceleração dos veículos em caso de avaria. Aliás, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o acostamento é parte diferenciada da pista de rolamento destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse fim. A falta de conservação deste pode ser altamente perigoso. Moradores de bairros ás margens da rodovia apontam para a alta velocidade dos veículos e por isso, os constantes acidentes fatais. “As irregularidades na pista podem aumentar o perigo”, observam unanimemente.

As obras de reforma foram abandonadas em 2015, pouco mais de um ano depois de iniciadas. No projeto foram investidos aproximadamente R$ 64 milhões. As obras foram iniciadas em agosto de 2013 com previsão de 18 meses dias. A reforma da estrada, segundo avaliou o governador Geraldo Alckmin, em 2013, beneficiaria 225 mil habitantes da região.