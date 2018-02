Concorrência para gerir UPA e SAMU é concluída

Após três tentativas, foi encerrada a licitação para contratar novos administradores para a UPA Vila Davi e Serviço Médico de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU/192). As tentativas ocorreram em setembro e novembro. A primeira teve representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP) e a outra por desclassificação da única candidata.

Enquanto a licitação não era concluída, o contrato em caráter emergencial para administração do SAMU/192 e da UPA Vila Davi custou R$ 3.841.500,00 para a Prefeitura. O contrato emergencial foi assinado com o Instituto Med Life em 28 de dezembro de 2017, mesma empresa que venceu o certame. A Secretaria Municipal de Saúde fará a gestão do projeto, regulando, monitorando e avaliando a atividade que será desenvolvida pelo Instituto, com o objetivo de garantir a integralidade da assistência.