perigo na ponte

Embora as informações da Prefeitura sejam de que as obras de recuperação da ponte avariada pelas enxurradas estão a caminho, a situação é crítica. A ponte em questão faz a ligação entre as ruas Silvério Salvador Polidori e Felício Tomazetto, no bairro Jardim São Miguel.

A primeira avaria ocorreu em 20 de janeiro e o local foi isolado com fitas zebradas para iniciar a recuperação. Contudo, a situação, de acordo como moradores das imediações, só piora.

No mês de janeiro, o secretário municipal de Serviços, Aniz Abid Júnir, disse que seria necessário trocar a tubulação com maior capacidade para passagem da água, corrigir os dispositivos de segurança nas laterais e recompor o talude para trabalhar na pavimentação.

Em novo contato estabelecido na tarde de ontem, o secretário informou que a Prefeitura deve transportar maquinário maior para o local até a próxima semana. Enquanto isso a ponte segue sinalizada, mas com livre acesso e risco iminente de ruir.