EXPOAGRO/2018: Empresa vence licitação com lance ousado

A Empresa Gui Moron Eventos Ltda., de Votorantim/SP, venceu a licitação para realizar a 53ª Expoagro e Festa do Pão de Boiadeiro/ 2018. A proposta comercial da empresa foi bastante superior à das cinco outras concorrentes, R$ 280.000,00, pela permissão de uso do Parque de Exposições ‘Dr. Fernando Costa’, Posto de Monta.

A licitação demorou aproximadamente oito horas. Os envelopes com as propostas de valores foram abertos por volta de 17h50, de ontem. No edital consta que a empresa, para participar da concorrência, deveria oferecer um lance mínimo de R$ 223.617,22 para ocupar o recinto da festa.

Entre os demais valores apresentados estão: Selt Eventos, de Sorocaba, R$ 260 mil; R Sandoval Produções, de Mogi Guaçu, R$ 234,8 mil; Águia Negócios, de Pindorama, R$ 223.617,22; Bandeira Eventos, de Olímpia/SP, R$ 123 mil; e a Samor Promoções e Eventos, R$ 225.900,00.

A 53ª Expoagro e Festa do Peão acontece no período de 6 a 15 de abril, com dois dias de portões abertos e shows gratuitos.