Homens e máquinas dão arrancada inicial em obras da Praça 9 de Julho

Depois de inúmeras investidas, na manhã de ontem foi iniciada a obra de remodelação da Praça Nove de Julho e seu entorno. A ordem de serviço para esta empreitada foi assinada em 15 de janeiro dando sinal verde à FBF Construções e Serviços Eireli. O projeto está orçado em R$ 599.679,09.

As primeiras ações, conforme se observou no local, foram de isolar o entorno da Praça Nove de Julho para estacionamento, retirada dos muros de pedra, bancos, poda e remoção das árvores que ficam no caminho dos projetos.

Diversas tentativas de licitações foram feitas pelas duas administrações municipais anteriores, sem êxito. A reforma do traçado viário no entorno da Praça 9 de Julho contará com estacionamento em 45 graus, a remoção de rotatória e outras providências relativas à mobilidade urbana colocarão um fim nos problemas do tráfego.

No mesmo projeto está previsto implantar nova sinalização viária e instalação de semáforos da Avenida dos Imigrantes, entre o Bairro do Taboão até o trevo de intersecção com Avenida Plínio Salgado, trecho urbano da Rodovia Capitão Bardoíno (SP-008), estrada Bragança/Socorro.

De acordo com informações da Prefeitura, o projeto foi elaborado observando o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre Prefeitura e o Grupo Tenco, dono do Bragança Garden Shopping, em contrapartida à instalação do empreendimento e de convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DadeTur).

Atualmente, o trânsito no entorno da praça é feito sobre quatro faixas de rolamento, lingando o Taboão à zona norte. Uma via expressa será incluída nesta extensão. E o desenvolvimento do projeto fará remover a rotatória em frente à 1ª Companhia da Polícia Militar e promoverá alteração das vias adjacentes, como por exemplo, sentidos únicos de tráfego.

HISTÓRICO- As investidas no projeto para a reformulação da Praça Nove de Julho com objetivo de fazer fluir o trânsito têm na história recente mais de 10 anos. Em 2007 os preparos para o início da obra foram interrompidos por uma liminar concedida pela juíza de Direito, Elizabeth Kazuko Ashikawa, a pedido da promotora de Justiça, Kelly Cristina Alvares Fedel. Na fundamentação do pedido, a falta de um estudo de impacto de vizinhança e de pareceres do Departamento de Proteção aos Recursos Naturais (DEPRN) e autorização do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural de Bragança Paulista (CONDEPHAC).

A partir de então foram inúmeras as tentativas sem êxito.