A folia do Carnaval Família deste ano explodiu em Bragança Paulista. Tudo começou com os milhares de foliões que foram ao lançamento oficial da festa carnavalesca acompanhando trios elétricos pelas ruas centrais, na semana que antecedeu o a folia propriamente dita. No CarnaPraça, CarnaParque e Passarela do Samba Chico Zamper o sucesso se repetiu e o público compareceu em massa. Aproximadamente 50 mil participaram da programação.

Confira nos links abaixo as fotos do Carnaval 2018

