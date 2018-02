Hoje tem Bragantino x Santo André em mais uma rodada do Paulistão

Hoje, às 16h30, o Massa Bruta enfrentará o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela 8ª rodada do Paulistão. Enquanto o adversário luta para garantir a segunda colocação no Grupo B, o Bragantino ocupa o segundo lugar na tabela do Grupo A, com 9 pontos. O técnico Marcelo Veiga dedicou o último treino para ajustar questões pontuais no elenco, como bola parada e jogadas aéreas.

A pontuação do Braga está dentro das expectativas do técnico Marcelo Veiga, o jogo de hoje deverá se basear na busca pelos 4 pontos para manter o Bragantino mais seguro nas próximas rodadas.

“Temos um objetivo muito claro que é estar entre os dois e estamos conseguindo. A gente tem que valorizar muito isso. Vamos procurar mostrar onde estão errando e recompor o time de maneira positiva. Sabemos que estamos na reta final, agora é ter consistência”, revela.

Marcelo Veiga (foto) espera se deparar com uma zaga experiente e bastante posse de bola. “É um time rápido do meio para frente, o Lincom, ex-Bragantino, é uma referência que todo mundo conhece, é um time muito qualificado, sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. É um time que trabalha bem a posse de bola, tem uma transição do meio para frente muito rápida, então temos que ter cautela na parte defensiva sem esquecer de jogar”, pontuou.

O Bragantino irá a campo com vários desfalques: Evandro e Helton Luiz, ambos com lesões de grau 2, Ewerton, com problemas no púbis, Rafael Silva com a contusão e o cartão amarelo de Matheus Peixoto. Veiga aposta em confiar e dar credibilidade no elenco reserva que irá utilizar na partida de hoje.

Os relacionados para a partida de hoje são: Adenilson, Alex, Arthur, Bruno, Clayton, Fabiano, Farley, Gerley, Goiano, Guilherme, Juliano, Lázaro, Léo Jaime, Ligeiro, Macedo, Miguel, Nicolas, Patrick, Schuster e Vitinho.

Analisando a última partida que gerou um empate com o Mirassol, na quarta-feira, 14, no Nabizão, o técnico defendeu que o campeonato não está fácil para nenhum clube e chegou a apontar o empate por 2×2 do Palmeiras contra o Linense e as derrotas do Corinthians para o São Bento e Santo André.

“Este é um campeonato difícil, o que ficou ruim na partida contra o Mirassol foi a maneira com que a equipe se apresentou, um comportamento que ninguém esperava. Analisando friamente a segunda etapa nós terminamos o jogo com sete jogadores de linha. O Rafael, Helton, Vitinho, Léo Jaime sentiram, o Ligeiro com câimbra, isso culminou no resultado negativo dentro de casa”.