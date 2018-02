Clube Bragantino estreia no Campeonato Paulista de Futebol de Mesa

A equipe de futebol de mesa do Bragantino realizará a estreia na primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol de Mesa, o tradicional futebol de botão. No ano de 2017 a equipe disputou o campeonato na segunda divisão e conquistou o tão esperado acesso na elite.

No total, 10 bragantinos representarão o município no Clube Cisplatina do Ipiranga, em São Paulo. Serão seis mesas com partidas simultâneas, de duração média de 20 minutos casa, disputadas em duas fases de 10 minutos e intervalo de 5 minutos.

Nos dias 3 e 4 de março, Bragança recebe uma das etapas do Campeonato Paulista de Futebol de Mesa, na modalidade de 12 toques, popularmente conhecida como “Regra Paulista”, no Clube de Regatas Bandeirantes.