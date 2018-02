Abertas inscrições para curso gratuito de manicure

O Fundo Social de Solidariedade, Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), em parceria com o Instituto Mix estão com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro para o curso de manicure. Os participantes receberão certificados de conclusão de curso.

O curso terá duração de dois meses e começará no dia 26 de fevereiro. As aulas acontecerão todas as segundas-feiras, das 18h às 21h, no Instituto Mix. No ato da inscrição será informado ao aluno os itens que comporão o kit manicure que deverá ser levado pelo aluno. Os interessados devem se dirigir até as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) – Águas Claras, Santa Libânia, Jardim Anchieta e Planejada. Como as vagas são limitadas, critérios como desemprego, usuário de bolsa família e baixa renda serão utilizados para garantir a vaga no curso. O Instituto Mix está localizado na Avenida Antonio Pires Pimentel, 690, Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4033-3065.