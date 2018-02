Marcada prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde

Está marcada para o dia 28 de fevereiro, às 9h, a audiência pública para prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2017.

A audiência ocorrerá no Auditório Vereador José Nantala Bádue, na Câmara Municipal, e devem contar a presença da secretária Marina de Oliveira, membros do Conselho Municipal de Saúde e vereadores.

Na ocasião devem ser apresentados os gastos da pasta baseados no Orçamento do ano passado, quantidades de exames, consultas e demais atendimentos realizados.