Denúncias contra Sismub são discutidas em comissão

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal realizou a segunda sessão semanal do ano nesta quarta-feira, 14. Sem matérias em trâmite para deliberação, os vereadores comentaram a correspondência recebida do Sindserp (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pinhalzinho), contendo denúncias imputadas ao Sismub (Sindicato dos Servidores Municipais de Bragança Paulista), a respeito da eleição da chapa no ano passado. O Sindserp também pediu abertura de CEI (Comissão Especial de Inquérito) para averiguar a situação.

A comissão disse que deve estudar melhor os documentos recebidos. A Casa encaminhou as denúncias ao Ministério Público do Trabalho, em Campinas, mas deve fazer uma leitura minuciosa para ter maior propriedade sobre o assunto e assim avaliar em conjunto com os outros vereadores, se é necessária a abertura de uma CEI.A comissão volta a se reunir na quarta-feira, 21. Os trabalhos também podem ser acompanhados pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br.