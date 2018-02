Horário de verão acaba à 0h deste domingo

À meia noite de hoje termina o Horário de Verão e os relógios deverão ser atrasados em uma hora. Em vigor desde outubro do ano passado, o horário de verão predominou em 10 estados. A próxima edição do Horário de Verão será menor do que este. O presidente Michel Temer editou um decreto que reduz a duração deste período, mas que não o elimina.

A mudança foi um pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, para evitar atrasos na apuração dos votos e na divulgação dos resultados das eleições gerais deste ano. Anteriormente, o horário de verão começava na segunda semana de outubro.

Assim, no fim deste ano, o horário de verão começará apenas em 4 de novembro, um fim de semana após o fim do segundo turno das eleições presidenciais, que está marcado para 28 de outubro.

Os estados onde o horário predominou são: Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul.

ECONOMIA- Na região bragantina e sul do estado de Minas Gerais, nos 15 municípios atendidos pela Energisa Sul-Sudeste, o resultado obtido com o horário de verão foi uma redução na demanda de aproximadamente 5% e uma redução no consumo de cerca de 0,27%. “Esses resultados significam uma economia de 1.040 MWh (megawatts-hora), equivalente ao consumo de 6,8 mil residências durante um mês ou proporcional ao consumo de uma cidade de aproximadamente 20,5 mil habitantes, durante o mesmo período”, explica Stevon Schettino, gerente de Operação do Sistema da distribuidora.

Na avaliação do especialista o resultado está dentro da expectativa.