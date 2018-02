Projeto Cidade Digital prestes a sair do papel

O projeto ‘Cidade Digital’ anunciado a três anos deve sair do papel em breve. Uma licitação para contratar empresa especializada na implantação dos serviços de acesso à internet gratuita está agendada para ser realizada na próxima terça-feira, 20, no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura. O plano é iniciar o projeto com 28 localidades abrangidas.

O projeto ‘Cidade Digital’ foi anunciado pela primeira vez, em Bragança Paulista, em 2015, mas não foi desenvolvido. Portanto, no início do mês, o tema veio novamente a público com o lançamento da licitação. Segundo a Prefeitura o projeto está no programa de governo do prefeito Jesus Chedid e no primeiro momento deverá abranger aproximadamente 28 espaços públicos com internet gratuita.

A ‘Cidade Digital’ é vista, hoje, como uma tarefa primordial do setor público, para que haja aumento de eficiência na prestação de serviços aos cidadãos e visa solucionar problemas de comunicação. O projeto moderniza a gestão pública e gera maior interação entre governos e público.

O projeto, orçado em pouco mais de R$ 1,4 milhão será desenvolvido mediante convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), órgão ligado à Secretaria Estadual de Turismo e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI).