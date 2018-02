53ª Expoagro e Festa do Peão: Evento milionário atrai várias empresas interessadas

Em Bragança Paulista, o fim do carnaval é o ponto de partida para os preparativos da Festa do Posto de Monta. Este ano, na 53ª edição, a Exposição Agropecuária e Festa do Peão de Boiadeiro seguirá os mesmos moldes de anos anteriores com a contratação, via concorrência pública, da empresa que realizará o evento conforme edital com o regulamento preparado pela Prefeitura.

Na tarde de ontem, o primeiro passo da licitação que ocorre na segunda-feira, 19, foi dado. Na visita técnica, os representantes das empresas concorrentes conheceram as instalações do Parque de Exposições ‘Dr. Fernando Costa’, Posto de Monta, na Penha.

Em entrevista, a secretária municipal de Agronegócios, Gislene Bueno e o presidente da festa, Aniz Abib Júnior, falaram do regulamento que está no edital.

Embora seja um grande evento, a Festa do Posto de Monta gera muita polêmica no que se refere aos lucros obtidos pela empresa organizadora em relação ao que a mesma deixa para o Município.

A partir de agora a prefeitura terá 50 dias para abrir a festa.