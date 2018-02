53ª Expoagro e Festa do Peão: Aberta a disputa pelo dinheiro gerado no evento

A visita técnica dos representantes de sete empresas ao Parque de Exposições ‘Dr. Fernando Costa’, Posto de Monta, na tarde de ontem, abriu a disputa para a exploração do veio de ouro que é a Expoagro e Festa de Peão de Boiadeiro. O evento chega à 53ª edição em 2018. A concorrência pública que indicará a vencedora acontecerá segunda-feira, 19, na Prefeitura.

A 53ª Expoagro e Festa do Peão ocorrerá no período de 6 a 15 de abril, com dois dias de portões abertos e shows gratuitos, conforme estabelece o edital da concorrência pública que prevê as normas para a realização do evento.

A visita técnica foi acompanhada pela secretária municipal de Agronegócios, Gislene Bueno e Aniz Abib Junior, secretário municipal de Serviços e presidente da comissão organizadora da Expoagro. “Esta visita é norma oficial e que se não for cumprida impede a participação na licitação. Nesta visita, o representante da empresa tem a oportunidade de conhecer o ambiente em que será realizada a festa, assim como oferece a oportunidade para o dimensionamento da capacidade da candidata em realizar um evento de tal grandeza”, explicou Gislene Bueno.

No edital consta que a empresa para participar da concorrência deve oferecer um valor mínimo de R$ 223.617,22 ao Município a título de permissão de uso do Posto de Monta. Além desta regra, a empresa vencedora deve garantir o livre acesso de crianças de até sete anos à festa, desde que estejam acompanhadas dos pais e responsáveis; permitir o acesso livre de idosos com mais de 60 anos; abrir os portões para a população em geral com entrada gratuita em dois dias, 11 e 12 de abril.

O valor e a venda dos ingressos para os dias de festa também são previstos no edital da Expoagro e Festa do Peão. Neste caso, fica estabelecido de início que os preços máximos são: R$ 5 mil para camarotes, R$ 40 os ingressos antecipados e R$ 80 na bilheteria; estacionamento R$ 30 no máximo. E parque de diversões R$ 10.

Na lista de shows sugeridos estão: Gustavo Lima, Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Marília Mendonça, Matheus e Kauã, Pedro Paulo e Alex, Simone e Simaria, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Munhoz e Mariano, Thaeme e Tiago, Carreiro e Capataz, Cesas e Paulinho, Loubet, Zé Neto e Cristiano, Skank, Anita, Michel Teló, João Neto e Frederico, Aline Barros, Fernandinho, André Valadão, Bruno x Chitão, João Bosco e Vinícios; Felipe e Felipe a Adriano.