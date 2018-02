Casa do Caminho promove Pizza Beneficente

O Centro Espírita Casa do Caminho de Bragança Paulista está promovendo a 1ª Pizza Beneficente de 2018 no sábado, 24, a partir das 13h30.

Ao comprar uma pizza o cliente estará colaborando com a manutenção de ações sociais promovidas pela Casa do Caminho. O valor da pizza está R$ 20,00. Para garantir a sua, basta procurar os dirigentes dos trabalhos voluntários, encomendar e retirar a partir do horário de abertura da casa.

A entidade está localizada na Rua Clemente Ferreira, 637, Centro. Mais informações podem ser obtidas por meio da página no Facebook www.facebook.com/casadocaminhobp/.