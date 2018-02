Está dada a largada o fim da sujeira nos terrenos particulares

O pregão presencial n° 037/2018 que vai contratar empresa especializada em prestação de serviços de corte, limpeza e destinação final de terrenos particulares através do sistema registro de preços está lançado. A data de abertura conforme publicação oficial do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, será dia 28 de fevereiro, às 9h30.

De acordo com a publicação o preço unitário máximo a ser aceito é R$ 7,67 por m². E é de total responsabilidade da empresa vencedora da licitação, a prestação de serviços de corte, limpeza e destinação final dos resíduos de terrenos particulares deverão seguir alguns critérios, como por exemplo, fotografar o local antes e depois do serviço executado; prestar o serviço através de três equipes compostas por 10 funcionários cada; ter uma retro escavadeira, com operador; dois caminhões basculantes, com motorista; contratar os funcionários que farão parte das equipes, operadores, motoristas etc, bem como os equipamentos e veículos necessários, combustível e manutenção destes. Todos os serviços seguirão conforme determinação da Secretaria Municipal de Serviços.

O certame vem corroborar a declaração feita por Jesus Chedid, prefeito, e Aniz Abib Junior, secretário municipal de Serviços, em meados da segunda quinzena de janeiro, no início do mutirão de serviços gerais, na zona norte. “Durante o desenvolvimento do mutirão vamos fiscalizar todos os terrenos baldios e notificar os proprietários para quem em 15 dias procedam a limpeza e segurança. Se não o mesmo não tomar as providências será multado”, enfatizou o secretário, na época.

Na sequência, o secretário concedeu entrevista à GB e confirmou o lançamento de uma concorrência pública para manter o foco somente nos terrenos particulares e que além de multa, o trabalho da limpeza será cobrado do proprietário.

O objetivo da medida é coibir o desleixo e a proliferação de insetos e doenças nos bairros, assim como cuidar da saúde pública.