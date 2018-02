Rodovias estaduais: Registros indicam queda no número acidentes neste Carnaval

Houve queda no número de acidentes neste carnaval, nas rodovias estaduais. A avaliação é da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), divulgada na tarde de ontem. No total foram registradas 21 mortes. “O número é igual ao registrado no mesmo período do ano passado”, afirma a PRE.

Já os acidentes em geral registraram queda de 21,7% neste ano. Entre sexta-feira, 9, e ontem, o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) registrou 812 acidentes. No ano passado foram 1.037 ocorrências. O número de acidentes com vítimas caiu 6,18%, passando de 340 para 319. Já os acidentes sem vítimas tiveram queda de 29,27%. No Carnaval 2017 foram 697, contra 493 na folia deste ano.

Segundo a PRE, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitado se os motoristas fossem mais prudentes. “Nós intensificamos a fiscalização, especialmente quanto ao uso de cinto de segurança, excesso de velocidade e dirigir embriagado”, informou em nota.

Fiscalização – Segundo a PM, foram fiscalizados mais de 37 mil veículos, sendo que 11.793 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro. Ao todo, mais de 31 mil autos de infração foram lavrados e 1.193 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool ou substâncias análogas – destes, 30 foram presos por embriaguez ao volante.

Durante o período, 79 pessoas foram presas em flagrante por diversos crimes, além da recaptura de nove foragidos da Justiça. Os policiais também apreenderam aproximadamente 200 quilos de drogas.