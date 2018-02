Unidos do Lavapés e Acadêmicos da Vila dão trabalho para vencedora Dragão Imperial

As escolas de samba Unidos do Lavapés e Acadêmicos da Vila deram trabalho para a vendedora do carnaval/2018 Dragão imperial. Como não são conhecidos, os jurados, vindos de São Paulo, e suas notas atribuídas às escolas provocam os nervos de quem fez o carnaval na passarela e dos respectivos integrantes das escolas.

Depois de um fim de semana prolongado pelos eventos do Carnaval Família/2018, a apuração das notas dadas ás escolas de samba indicaram o acirramento da disputa pelo melhor espetáculo. A mesma situação se repete ano a ano. No fim da manhã e início da tarde de ontem a situação se repetiu, por um ponto e meio (1,50) a Escola de Samba Dragão Imperial foi conhecida como a campeã, pela segunda vez consecutiva.

As escolas de samba Unidos do Lavapés e Acadêmicos da Vila terminaram num empate. Para a decisão do vice-campeonato, foi avaliado o primeiro critério de desempate sorteado no início da apuração das notas, neste caso o ‘enredo’. No quesito a Unidos do Lavapés recebeu dos jurados a soma de 29,50 pontos e a Acadêmicos da Vila 30,0, conquistando o segundo lugar.

A pontuação dos jurados da Federação das Escolas e Entidades Carnavalescas do Estado de São Paulo (Fesec), contradisse uma pesquisa informal realizada na avenida durante as noites de desfiles. Na maioria das declarações, a Acadêmicos da Vila e/ou Unidos do Lavapés estariam páreo a páreo na conquista do título e dariam muito trabalho na avaliação dos jurados.

O clima no auditório da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil ficou tenso quando as notas, uma a uma foram dando margem de vitória para a Dragão Imperial. No final, predominou a civilidade e, mesmo descontentes, todos os dirigentes se cumprimentaram, pois afinal foram os principais agentes realizadores de uma magnífica festa carnavalesca.

A diretoria da Escola de Samba Sociedade Fraternidade, com 14 pontos, perdidos logo no início da apuração devido a ter se apresentado com o número de integrantes inferior a 250. Neste caso descumpriu o regulamento do campeonato e em 2019 desfila no grupo de acesso junto com a Mocidade Júlio Mesquita. E a Escola de Samba Império Jovem volta à Passarela do Samba no próximo ano, no grupo especial.