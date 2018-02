Braga empata e segue vice da chave

Em um duelo dos piores ataques do Paulistão e em ritmo de “Quarta-feira de Cinzas” , o Bragantino apenas empatou em 0x0 com o Mirassol. A partida aconteceu na fria tarde de ontem, no Nabizão e foi típica de uma ressaca pós Carnaval, mesmo com o elenco do Braga não tendo folga durantes as festividades do Momo. Com o resultado ruim, o Braga soma cinco partidas sem vencer e segue sem conseguir encontrar o bom futebol apresentado no início do campeonato e principalmente aquele da última rodada diante do São Paulo. Fato que desaponta não só torcedores, mas também o técnico Marcelo Veiga que diz que a equipe tem mais qualidade do que a apresentado diante do Mirassol “A gente fica desapontado pelo segundo tempo que fizemos contra o São Paulo, um jogo equilibrado, bem feito merecíamos buscar o resultado e não vimos isso no jogo de hoje. É evidente que em jogos dentro de casa vamos ter uma dificuldade maior. O Mirassol veio pra dificultar as ações ofensivas e irritou nosso time ao extremo” disse em coletiva após a partida.

O jogo – Quem foi ao Nabizão esperando ver uma boa partida de futebol, se decepcionou muito com ambas equipes e viu apenas muita correria e pouca criação. Tanto que uma das chances mais claras de gol para o Braga aconteceu apenas aos 35 minutos, quando Diego Macedo cruzou, a zaga errou na saída e a bola sobrou para Rafael Silva encher o pé e a bola passar rente ao ângulo esquerdo do goleiro Fernando Leal

Do lado do Braga as bolas circulavam pelos pés dos volantes e de Vitinho, homem de criação da equipe, mas que nada criou. Sua “nhaca” dentro de campo foi justificada pelo treinador Marcelo Veiga que disse que o atleta está tendo um princípio de gripe. No Braga o melhor desempenho ofensivo foi de Anderson Ligeiro, que teve a oportunidade de ser titular e a agarrou com unhas e dentes. O atleta foi um dos que mais apareceu nas beiradas do ataque e inclusive criou algumas jogadas como aos 19 minutos quando tocou para Léo Jaime finalizar para fora e com um chute aos 22 minutos do segundo tempo.

Pelo lado do Mirassol, o homem de criação era o ágil e habilidoso Rodolfo, mas foi outro que pouco criou e quando criou parou no ataque inoperante de sua equipe. Aliás, na primeira etapa, o camisa 10 quase marcou de falta e aos 42 minutos da segunda etapa lançou o meia Alison que meteu na trave. Uma das únicas jogadas de emoção para os torcedores do Mirassol.

A segunda etapa para o Bragantino foi de pressão do Mirassol e de substituições. No vestiário Léo Jaime passou mal e não retornou. Em seu lugar entrou Rafael Silva. Aos 8 minutos Willian Schuster entrou no lugar do contundido Evandro e aos 18, Helton Luiz entrou no lugar do gripado Vitinho. Em sua primeira participação do jogo, o meia demonstrou qualidade e lançou Anderson “Bolt” Ligeiro, que arrancou como o recordista jamaicano e cruzou para o próprio Helton tentar anotar o tento, mas a defesa do Mirassol aliviou. Porém, a bruxa estava solta e aos 47 minutos, Helton sofreu uma falta e saiu contundido de campo há poucos minutos de árbitro assinalar o final da partida.