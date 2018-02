Ex-perito judicial assume Secretaria Municipal do Meio do Ambiente

Desafios importantes para a qualidade de vida local estão agora para serem enfrentados por Alexandro de Souza Morais que acaba de ser empossado como secretário municipal do Meio Ambiente. Ele já trabalhou na mesma área no Palácio Santo Agostinho, Prefeitura e conhece a gênese de vários projetos que hoje estão parados.

A posse de Alexandro Morais, ocorreu em cerimônia, realizada na tarde de ontem no salão de reuniões do gabinete do prefeito Jesus Chedid. Logo após, ele atendeu à GB e, via telefone, informou que já estava a caminho da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, instalada no Parque Ecológico Luiz Gonzaga Leme, Jardim Público.

“Agora organizaremos e alinharemos as estratégias de ação para retomar projetos e acelerar outros. Tudo adequado ao plano de governo do prefeito Jesus Chedid. Um dos focos será adequar ações para alinhar com as metas do Município ‘Verde e azul’ do governo do estado”, adiantou.

Bragança Paulista já foi destaque no Programa Município Verde/Azul, mas desceu muito no ranking ambiental 2017. Esta mudança de posição, segundo gestores do programa, é muito comum na mudança de governo. Agora será necessário o cumprimento da agenda do programa para modificar o quadro.

O secretário tem experiências com a máquina pública, atuou na Prefeitura de Vargem de 2013 a 2015 e foi Chefe da Divisão de Fiscalização Ambiental da Prefeitura de Bragança Paulista entre 2010 a 2012, subordinado ao secretário professor Joaquim Gilberto de Oliveira. Alexandro deverá gerir a pasta até 2020.

Durante a solenidade de posse, o prefeito Jesus Chedid desejou sorte ao secretário e lembrou que a prefeitura está enfrentando muitos problemas acumulados na área ambiental. O vice-prefeito Amauri Sodré desejou boas vindas e disse que com a assinatura de posse Alexandro começaria a fazer parte da família de servidores municipais.

Alexandro agradeceu a oportunidade e ressaltou que a área de resíduos sólidos e trato com a água são assuntos que muito lhe interessa. Ele garantiu que dedicará atenção especial aos problemas acumulados apontados pelo prefeito.

Alexandro é pós-graduando no curso de Especialização em Obras hidráulicas com ênfase em Projeto e Gestão pela PUCPR, graduado em Engenharia Ambiental pela PUC-Campinas, foi perito ambiental do Poder Judiciário, com participação no conselho gestor das APA’s Piracantareira e atuação na elaboração de projetos sobre Políticas Públicas da Universidade São Francisco (USF). O motivo da saída do ex-secretário de Meio Ambiente Fábio Machado não foi explicado.