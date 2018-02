Carnapraça: 10 mil pessoas brincam no final de semana

O Carnapraça realizado na Praça Raul Leme está agitando as famílias bragantinas e turistas. Segundo balanço divulgado pela Prefeitura, duas mil pessoas participaram da folia no sábado, 10, e oito mil no domingo, 11. Apesar da chuva de domingo, o público não deixou de participar da festa, que encerra hoje com marchinhas do Grupo Áurea e banda Água de Benzê. A folia acontece das 14h às 19h.

Ainda de acordo com o Executivo, nenhuma ocorrência policial no local foi registrada, mas quatro pessoas foram atendidas por estarem alcoolizadas, sendo três menores de 15 anos. O Conselho Tutelar foi acionado e os adolescentes foram encaminhados para o Hospital Bom Jesus e Santa Casa.

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza 40 profissionais por dia na praça e Passarela Chico Zamper, para quaisquer necessidades. Mais de cinco mil preservativos foram distribuídos em ambos os locais, como parte do prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.

TOLERÂNCIA ZERO- A Prefeitura anunciou ‘Tolerância Zero’ para os frascos de vidro em todos os locais onde ocorrem o Carnaval Família/2018. A decisão foi tomada na noite de quinta-feira, 8, durante reunião onde discutiu-se a quantidade de vidro encontrado na dispersão do desfile dos blocos no lançamento oficial do carnaval no último dia 4.

Também está ocorrendo intensa fiscalização para inibir a comércio e a utilização de fogos de artifício e de outros artefatos que coloquem em risco a integridade física ou ameacem criar situação de risco de pânico, como latas de tinta spray, latas de espuma e similares e sua eventual entrada na Praça Raul Leme.

A Guarda Civil Municipal, a Divisão de Planejamento, Projetos e de Educação de Trânsito e a Divisão de Fiscalização estão encarregadas da fiscalização do local.