Sete escolas abrem desfiles do Rio de Janeiro

As escolas de samba Império Serrano, São Clemente, Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Grande Rio, Mangueira e Mocidade Independente de Padre Miguel abriram o carnaval carioca no último domingo, 11, na Sapucaí.

Com enredos mais politizados e inovações nas fantasias, as primeiras escolas a desfilar deram a cara do carnaval 2018.

A império Serrano, primeira escola a desfilar abriu alas na Sapucaí após oito anos fora do Grupo Especial. O enredo falava da China, mas homenagens foram para o sambista Arlindo Cruz.

A São Clemente, do Botafogo, contou a história da Escola de Belas Artes desde 1800 com Jean-Baptiste Debret.

A Unidos de Vila Isabel trouxe o enredo “Corra Que o Futuro Vem Aí”, retratando personagens ilustres na história, como Santos Dumont, Albert Einstein, e outros. A escola investiu em tecnologia e levou à avenida a tecnologia LED na saia da porta-bandeira e em discos que quando manejados pela comissão de frente formavam a palavra “Vila”.

Samba e política marcou a passagem do Paraíso de Tuiuti ao trazer diversas críticas sociais e o tema “Não sou escravo de nenhum senhor”. O último carro da escola foi dedicado a uma sátira do presidente Michel Temer como vampiro.

O célebre Chacrinha foi homenageado pela Grande Rio, interpretado pelo ator Stepan Nercessian.

A famosa Mangueira fez um desfile politizado ao protestar contra o prefeito Marcelo Crivela. “Com Dinheiro ou Sem Dinheiro, eu Brinco”, foi o tema da escola para ironizar o corte de verbas para a festividade. Crivela viajou para a Europa neste carnaval e não pode conferir de perto sua homenagem.

Por fim a Mocidade Independente de Padre Miguel fez uma análise da cultura indiana no Brasil, com o enredo “Namastê… A Essência Que Habita em Mim Saúda a Que Existe em Você”.