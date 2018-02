Império Jovem chega colorida e surpreende

Na defesa do enredo: ‘Viola vinha viola’, a Escola de Samba Império Jovem, representante da zona norte, entrou brilhante na avenida para sambar e animar o público. A última escola a desfilar na Passarela do Sama Chico Zamper na noite do sábado, 10, a agremiação mostrou que a viola é um instrumento polivalente e elemento importante nas lendas, crenças, folclore e religiosidade. O cavaquinho foi a base do samba enredo. O desfile surpreendeu pelo brilho harmonioso do dourado com o preto e branco, cores defendidas pela escola.