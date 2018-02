Imperial traz carro abre-alas gigante e enredo do nordeste

A Escola de Samba Dragão Imperial levou para a avenida um carro abre alas impressionante com aproximadamente 12 metros de altura. A escola ousou e suprimiu as cores azul e rosa para dar destaque aos tons pastéis com marrom e bege. O desfile bem marcado, coreografias completas, facilitaram entender a saga vivida pelos nordestinos vítimas das secas prolongadas e obrigados ao êxodo para as regiões Sul e Sudeste. A Dragão Imperial foi a terceira a desfilar. Segundo informações da comissão organizadora, com aproximadamente 800 componentes.